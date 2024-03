Seydi Gassama sur le recours des candidats spoliés : « Même si la Cour suprême abroge le décret… »

Le Collectif de candidats spoliés a introduit un recours en annulation du décret convoquant le collège électoral au niveau de la Cour suprême. Seulement, Seydi Gassama s’interroge sur les candidats qui sont à l’origine dudit recours.







« À part Karim Wade, ces candidats, qui sont-ils ? Moi, quand je regarde la liste, je vois qu’il y a Mamadou Diop Decroix qui l'a officiellement dit. Il y a Cheikh Tidiane Gadio. Ils ne sont même pas maires d'une commune d'arrondissement. Alors il faut arrêter », a expliqué le secrétaire exécutif d'Amnesty International/Sénégal.





Selon lui, ces candidats doivent comprendre que même si, par extraordinaire, la Cour suprême annule ces décrets convoquant le corps électoral, le processus va se poursuivre avec la liste déjà arrêtée par le Conseil constitutionnel.





En à croire Seydi Gassama, les décisions sont faites en dernier ressort. Elles ne sont pas susceptibles de recours. Donc, dit-il, le Conseil constitutionnel va continuer le processus avec les mêmes candidats. Rien ne changera. « On va programmer une nouvelle date. Et ce sera la même liste de candidats qui sera maintenue par le Conseil constitutionnel. Donc, de grâce, il faut que les hommes politiques comprennent que le Sénégal est au-dessus de leurs petites personnes. Et que toutes les tributaires de la classe politique, toutes les manigances de la classe politique, le dernier mot revient au peuple sénégalais ».





Pour lui, même si Karim Wade et Ousmane Sonko ne participent pas, on doit se souvenir qu’en 2019 déjà, plus d'une dizaine de candidats, au minimum, ont été éliminés. « Si la base est la même procédure, cela n'a pas empêché au Sénégal de procéder aux élections et de considérer comme un président légitime et de dire qu'on a une élection inclusive. Il n'y a rien de nouveau entre 2019 et 2023-2024. Rien n'a changé », conclut-il.