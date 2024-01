[Portrait] Seyni Diaw, Fondateur de FANII Groupe : L'homme qui veut bâtir un empire de la mode en Afrique

Né le 02 Novembre à Koko-Ton Korhogo, Seyni Diaw a grandi dans une grande famille de commerçants et d'aventuriers. Sa mère ivoirienne (Bété ) est commerçante tandis que son père est aussi un marchand sénégalais établi en Côte d’Ivoire. Fasciné par la lecture très tôt et les affaires qu'il a apprises auprès de son père commerçant, Seyni Diaw apprenait à vendre avec son père et à faire les factures pour leurs clients. Jeune élève, il aimait beaucoup les études et il passait des nuits blanches devant ses cahiers, informe un de ses frères." Il bossait souvent jusqu'à des heures tardives et le lendemain il se réveillait tôt pour prendre le chemin de l'école", rapporte-t-il. Discipliné et il n'a jamais redoublé une classe. Introverti et calme, l'infatigable était toujours renfermé dans sa chambre et bossait pendant ses heures libres. C’est un travailleur acharné depuis le bas-âge, ce qui a donné des résultats aujourd’hui.

Après son parcours brillant chez-lui en Côte d’Ivoire précisément à Korhogo avec un baccalauréat avec une mention Assez bien et deuxième de son centre, il part étudier à Dakar au Sénégal. Seyni Diaw continue ses études dans une école de commerce comme s’il voyait son destin d'être un homme d’affaires et commence à se projeter dans l’avenir dans le monde des affaires dès sa première année à l’université.

C’est un baroudeur assoiffé de savoir qui sait toujours franchir les obstacles pour aller de l’avant. Humble, il participe aux activités de son université où il était très connu. En deuxième année, il s’est présenté aux élections pour être le président des étudiants étrangers. Il sera battu par 4 voix de différence. Il n’abandonnera pas. Il créa au sein même de cette université « l’Association des jeunes leaders (AJL) » qui avait pour but de rassembler les jeunes leaders de l’université. Il est porté à la tête de l’AJL. Au bout d’un an, il cède la présidence à son bras droit, Mamadou Mounir Barry.

Il sort de cette université avec un diplôme en administration des affaires en faisant deux programmes, un programme canadien (ESG-UQAM) et un programme grande école ( PGE ) au sein de son école. Il devient ainsi apte à gérer la partie administrative d’une entreprise. L’année suivante, il s’inscrit dans une autre université afin de se spécialiser en marketing et communication en cours du soir en travaillant en plein jour afin de subvenir à ses besoins.

La genèse du Businessman Seyni Diaw





C’est le moment du déclic et d’une réelle prise de conscience des opportunités de l’internet dans un contexte de globalisation. Seyni Diaw suspend alors son projet d’étude de cours du soir pour lancer sa première société. Il fonde la société FANII GROUPE, une entreprise spécialisée dans la vente des vêtements et accessoires. Il se positionne en tant que « vendeur de tuniques africaines ». Il ouvre sa première boutique à Sacré-Cœur 3 qui fait faillite après seulement un an d’existence avec juste 3 clients. Sous le choc, il repart dans sa chambre d’étudiant et crée un petit bureau où il fait des ventes en ligne et recherche un financement. C’est 4 ans plus tard que l’entreprise FANII GROUPE commence son essor après une série d'échecs. "Je ne voulais pas abandonner FANII GROUPE, je préférais mourir que de laisser mon projet. Beaucoup de personnes m'ont demandé de laisser le projet. J'ai catégoriquement refusé. Mon intuition me disait de travailler de manière dure et que le meilleur allait arriver », se remémore-t-il.





Le meilleur est arrivé pour « l'infatigable ». Aujourd'hui, il récolte les fruits de sa patience, de son travail acharné et de ses nuits blanches. “Je me rappelle qu'un jour mon meilleur ami était venu me voir chez-moi et il a vu que je n'avais plus de lit. J’avais juste une table et un fauteuil. La phrase qu'il me sort c'est ‘’bro tu es fou ou quoi, tu dors ou?’’. Je lui dis là sur le fauteuil. Rire”, se souvient-il.





FANII GROUPE a organisé sa première vente privée, l'une des premières entreprises à organiser une vente privée à l'extérieur du pays. Seyni Diaw et son collaborateur à l'époque voyagent pour la Guinée Conakry sans avoir un centime dans les poches. Ils n’avaient que les produits à vendre. La vente privée fut un échec total pour Seyni et son équipe. Mais ils en ont tiré une leçon.





De retour au Sénégal, son entreprise programme une autre vente privée en Gambie. Encore un échec total. Malgré tout, Seyni Diaw et son équipe n'abandonnent pas. La troisième vente privée a connu un succès total. L'enfant de Korhogo a eu une récompense de sa persévérance. “Lorsque vous créez une entreprise, ne cherchez pas à avoir de l’argent rapidement. Concentrez-vous sur la qualité des produits où des services et ça paiera plus tard“, déclare le businessman





Aujourd’hui, les produits FANII sont présents dans 10 pays de la sous-région et en Europe avec des gros partenaires et des ambassadrices. L’entrepreneur ne connaît pas de congés.





Cette année-là, il fonde une entreprise dans les médias et une autre spécialisée dans l'import et l’export SPACE TRANSIT et son entreprise SEN AUTO dans l’achat et la vente des voitures. Rien n’est impossible chez-lui. On peut vivre caché et réussir dans la vie.





En 2021, son entreprise de vêtements rechute. Son mental d’homme d’affaires reste intact. Il gère et résout la crise. FANII GROUPE fait les ventes privées partout en Afrique et dans le monde grâce à sa forte audience et sa stratégie numérique. Le groupe a une armée de collaborateurs, de partenaires et d’ambassadrices partout dans le monde. Une marque qui est portée par des personnalités sans oublier qu’il utilise également ses relations pour faire accroître ses entreprises partout dans le monde.





Sa vision est de faire de FANII GROUPE, l’une des plus grandes entreprises dans le monde ainsi que ses autres entreprises. Il veut aussi racheter plusieurs entreprises afin de changer le monde.





Obsédé par la réussite, il ne dort que 4 heures par jour et souvent dans ses ateliers. Pour lui, tout ce qu’il a eu à fait jusqu’ici, sait qu’il n’a encore rien fait. Si nous étions dans le domaine du savoir, on aurait emprunté à Socrate sa célèbre phrase : « Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien ». “J’aime beaucoup travailler. J’aime faire évoluer les choses dans ce monde avec mon équipe. Je pense souvent que je suis fou. Je ne me vois pas être un être humain normal. Il faut être assez fou pour réaliser de grandes choses», renchérit-il.