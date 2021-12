Signe monétaires contrefaits : Il tente de déposer de faux billets via Orange money

K. Dieng est prévenu pour détention et mise en circulation de signes monétaires contrefaits.



A la barre du tribunal de grande instance de Mbour, il explique que les billets lui ont été remis par Bour Sine et il lui avait demandé de les déposer sur son compte Orange Money. Bour Sine fréquente le lieu de travail de K. Dieng. Comme c'est son aîné, il ne manque pas de l'envoyer faire des courses pour lui. A la descente, il s'est rendu dans un service pour déposer l'argent. A sa grande surprise, la caissière lui a assuré que les billets étaient des faux. Elle a alors appelé la gendarmerie.



K. Dieng dit au juge qu'après avoir donné le numéro de téléphone aux gendarmes, ces derniers ont pu identifier que le téléphone appartenait à Abdoulaye Seck. Mais ce dernier ne sera jamais retrouvé.



Pour Me Gaye, avocat du prévenu dans cette affaire, le faux ne se présume pas. Mieux encore, rien ne démontre que les billets sont faux car il n'ont pas été expertisés. D'ailleurs la caissière n'a pas la machine qui lui permet d'authentifier les billets.



Le sort de K. Dieng reste pendu à la décision du tribunal qui prononcera le verdict le mardi 04 janvier prochain.