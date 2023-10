Sindia : Le marabout Thierno Mouhtar Diallo sollicite la clémence et la libération des nombreux détenus politiques

À Sindia, dans le département de Mbour, le marabout Thierno Mouhtar Diallo a célébré le Gamou bis. Occasion saisie par le religieux pour solliciter la clémence du président Macky Sall pour les nombreux détenus politiques.

"Je sollicite le président Macky Sall à faire preuve de bienveillance. J'appelle à la clémence pour les détenus politiques. Il y a plusieurs pères de famille, des jeunes, des femmes détenus dans les prisons. Ce sont des détenus politiques. Je demande au président Macky Sall de les libérer pour qu'ils puissent rejoindre leurs familles qui ont besoin d'eux", invite le marabout.





"À l'endroit de la classe politique, j'invite à la retenue pour des élections apaisées et calmes. Depuis des années, la vie politique est mouvementée. Il faut que chacun mette l'intérêt général en avant et ne pas se focaliser sur l'intérêt particulier et individuel. Si l'on prône l'intérêt général, on va éviter toute dérive. Marchons ensemble vers un Sénégal de paix, prospère et de développement", prie l'imam Thierno Mouhtar Diallo.