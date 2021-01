Site aéroport LSS : La CDC annonce la commercialisation de 30 hectares

Le directeur général de la Caisse de dépôts et de consignation Cheikh Ahmed Tidiane Bâ annonce le début de la commercialisation de 30 ha sur le site de l’aéroport Léopold Sédar Senghor.« CDC informe le public du démarrage des opérations de viabilisation et de commercialisation des 30 HA sur le site de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. »« La commercialisation du site est exclusivement confiée à la Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS S.A), filiale de la CDC. », lit-on dans une note.Pour rappel, le président Macky Sall avait confié cette assiette foncière à la CDC en juin 2020 afin de renforcer l’aménagement durable et la valorisation équitable de la zone.