Situation de l’ISRA : Les assurances de Samba Ndiobène Ka et de Mamadou Moustapha Ba

Les députés ont invité, ce mardi 28 novembre, Samba Ndiobéne Ka, ministre de l’Agriculture, à aller vers la mise en place d'un répertoire voire d'une cartographie des agriculteurs pour optimiser les subventions, tout en renforçant les moyens de l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) dans le cadre de la reconstitution du capital semencier.





Lors de l’examen à l’Assemblée du budget du ministère de l'Agriculture, ils ont en outre suggéré la collaboration entre cette structure de recherche et le secteur privé, pour la production d'une semence de meilleure qualité ainsi que la redynamisation des coopératives.







A cette interpellation, le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a souligné que, “compte tenu de son envergure ainsi que la qualité de son capital humain, I'ISRA ne devrait pas dépendre de l'État en termes de ressources financières”. “Au contraire, il peut plutôt travailler à relever sa posture pour disposer et renforcer ses ressources propres”, a-t-il ajouté. Il précise cependant que des discussions approfondies sont menées à l'interne, afin de trouver les voies et moyens induisant un mode de financement plus adapté à cette importante structure de recherche.





Sur la réforme du statut de l’ISRA, le décret sur l'organisation et le fonctionnement de ce dernier est déjà signé. Quant aux deux autres projets de décrets tels que le règlement d'établissement, qui intègre les grilles de salaires, il fera noter qu'après intégration des observations nécessaires déjà faites par l'ensemble des structures concernées, “le dossier a été transmis à l'Inspection générale des Finances (IGF) pour avis conforme”.





“Une fois cette formalité substantielle satisfaite, le dossier sera transmis au Président de la République pour signature en suivant le circuit normatif”, a- t-il informé.







Pour sa part le ministre du Budget et des Finances a précisé “qu’il s’agit de deux décrets portant grille salariale et règlement d'établissement”. “Aujourd’hui avant de quitter cette salle, le département général d’Etat m’enverra la lettre qui marque l’accord du ministère des Finances. Avec le ministre Samba Ndiobene Ka, nous porterons le plaidoyer auprès du premier ministre et du Président pour que le dossier se déroule avant la fin de l’année”, a dit Mamadou Moustapha Ba.