Situation des talibés et des albinos : l’ONU rappelle le Sénégal à l’ordre

Dans une déclaration faite ce jeudi, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (Cerd) reconnaît les efforts du Sénégal pour la protection de l’enfant. Mais il demeure préoccupé par les mauvais traitements qui persistent contre cette catégorie de la population, particulièrement les talibés. Le Cerd alerte également sur la situation, peu enviable, à son goût, des albinos.



D’après Libération, qui a repris le Cerd, à propos des talibés, les experts du Cerd pointent la mendicité forcée, les violences physiques, psychologiques et sexuelles dont ils sont victimes. Ils dénoncent également l’exploitation des enfants dans les mines d’or. Pour corriger le tir, l’organe de l’Onu invite le Sénégal à ouvrir une enquête sur ces abus et à traduire leurs auteurs dans les tribunaux.



Le Cerd a aussi dit son inquiétude face à la discrimination, la stigmatisation et les violences physiques dirigées contre les albinos. Il appelle le Sénégal à mener des enquêtes en vue de sanctionner les coupables de ces agressions et à mener des campagnes de sensibilisation contre les préjugés et les fausses croyances sur l’albinisme.