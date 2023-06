Situation politique: L'ancien conseiller juridique au Secrétariat de l'ONU à New York, Ousmane Kane, invite les Sénégalais à l’union sacrée

L'ancien conseiller juridique au Secrétariat de l'ONU à New York, Ousmane Kane, président du Mouvement Citoyen « UNION SACREE du Sénégal » interpelle les hommes politique du pouvoir comme de l'opposition à faire bloc autour d'une union sacrée pour combattre l'ennemi et réinstaller la paix au Sénégal.





Suite aux manifestations sans précédent qui ont causé des pertes en vies humaines, des dégâts matériels et des dommages très importants sur l'économie en plus des traumatismes subi par les Sénégalais, Ousmane Kane, a fait face à la presse pour déplorer les incidents qui selon lui ont écorné l'image du Sénégal jusqu'ici cité en exemple sur le continent Africain.





"Les scènes auxquelles nous avons assistés ont révélé des fractures profondes qu'il est impératif de résoudre immédiatement afin d'éviter un embrasement. Notre sous-région est déjà confrontée à de multiples défis, notamment les coups d'états militaires, le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, et la prolifération d'armes illégales. Le Sénégal a été jusqu'ici épargné de ces chocs sécuritaires; cependant, les tensions socio-politiques récurrentes dans notre pays constituent désormais une menace réelle sur la sécurité tant sur le plan national que sous-régional", affirme M. Kane.





Ayant servi au Secrétariat de l'ONU à New York et dans de nombreuses missions de maintien de la paix en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Mali, en République Démocratique du Congo, au Népal et au Timor Oriental, Ousmane Kane rappelle que dans les situations de crise, les populations civiles sont systématiquement exposées à des massacres, mutilations, enlèvements, violences sexuelles, déplacements massifs, famine et extrême pauvreté.





Il assure que la jeunesse a lancé un message de frustration et de revendications, de préoccupations et de soif de changement. Il confie que cette génération, comme d'autres en leur temps, a le pouvoir de faire bouger les lignes pour emmener le changement auquel le Sénégal aspire.





"C'est pourquoi je vous exhorte à vous engager dans des mouvement sociaux ou politiques pour faire entendre vos voix de façon constructive et responsable. Nous avons aujourd'hui la lourde responsabilité de protéger l'héritage de paix et d'unité nationale que nos ancêtres et pères fondateurs de la nation nous ont légués et que nous transmettrons à notre tour aux générations futures, Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous mobiliser pour protéger ce que le Sénégal a de plus cher : la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale", invite-t-il.