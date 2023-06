Situation politique tendue à la veille de la présidentielle 2024 : Les khalifes jumeaux de Sindian demandent aux acteurs de privilégier l'intérêt supérieur de la nation.

La situation politique nationale préoccupe les acteurs de la société, et même dans les contrées qui ne sont pas secouées directement par les dernières manifestations. À Sindian, dans le département de Bignona, la question a occupé une grande partie du prêche de la Tabaski des khalifes jumeaux.



Cheikh Abdoul Assane et son jumeau Cheikh Abdoul Ousseynou Badji ont interpellé le pouvoir et l'opposition sur la nécessité de préserver la stabilité et la paix du pays. Les khalifes jumeaux demandent aux acteurs politiques "d’œuvrer pour l'intérêt supérieur de la nation". Ces guides spirituels de la confrérie Aignousalam Sindian, très préoccupés par la situation politique nationale ont appelé les acteurs politiques à ne pas précipiter le pays dans une impasse, en ne mettant en avant que leurs intérêts.

Ils ont par ailleurs saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes, venus nombreux à la prière, à quelques mois de la présidentielle du 25 février 2024 à "cultiver la non violence" et surtout à un retour aux valeurs ancestrales. Des valeurs de cohésion sociale, de solidarité, de communion et surtout de culture de la paix.