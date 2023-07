Six morts après le chavirement d'une pirogue : À Saint-Louis, un nouveau drame de l'émigration clandestine

C 'est aux environs de 5h30mn que la pirogue qui transportait des migrants a chaviré ce mercredi. A en croire des sources contactées par Seneweb sur place à Saint-Louis ces migrants tentaient de rallier l'Espagne Ils étaient au nombre de 60 dans la pirogue et voulaient retourner sur la terre ferme après des problèmes notés sur l’un des moteurs hors-bord. C'est à ce moment que l'irréparable s'est produit.







Les recherches, entamées par la marine nationale et les sapeurs-pompiers, ont permis de repêcher 6 corps sans vie et quatre rescapés. Quatre des six corps ont été acheminés à l’hôpital de Louga et les deux autres à l’hôpital régional de Saint-Louis.





Pour le moment, les recherches se poursuivent. La marine et la brigade des sapeurs-pompiers de la région nord ont mobilisé deux vedettes, trois zodiacs et deux ambulances pour continuer les recherches dans la perspective de trouver des survivants où des corps des migrants clandestins disparus sur la brèche.





Une enquête est aussi ouverte pour déterminer les causes réelles du chavirement et le point de départ de cette embarcation.