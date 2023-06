Skyblog fermera ses portes le 21 août

Skyblog ou l’ancêtre de Twitter et Facebook va prochainement disparaître et toute une génération d’adolescent avec : ceux qui détiennent un blog sont invités à sauvegarder dès maintenant leur contenu

Les contenus publiés sur la principale plate-forme de blogs française des années 2000 ne seront, après cet été, accessibles qu’aux archives nationales, dans une version anonymisée.





Référence du Web français des années 2000, rendue obsolète avec l’avènement des réseaux sociaux, Skyblog va officiellement tirer sa révérence, a annoncé la radio Skyrock, propriétaire de la plate-forme, dans un post publié le 16 juin. « Aujourd’hui, les skyblogs rentrent dans l’histoire, peut-on lire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plate-forme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l’accès public. »





Fondée en 2002, permettant aux adolescents de partager leurs états d’âme et à n’importe quel internaute de s’épancher sur ses sujets favoris à grand renfort de Comic Sans et de GIF chargés en paillettes, Skyblog s’était érigée en quelques années comme l’une des principales plates-formes d’expression sur Internet en France. Selon le post annonçant la fermeture, le site s’était même hissé à la 17e place des sites les plus visités dans le monde en 2007. « Un giga merci à vous tous : pionniers du Net, développeurs, administrateurs, hébergeurs qui ont tracé le sillage du numérique actuel », a commenté vendredi sur Twitter le directeur général délégué adjoint de Skyrock, Jérôme Aguesse, précisant la date officielle de fermeture, le 21 août. Avec un soupçon de nostalgie, nous tirons notre révérence à l'épopée #Skyblog. L'aventure prend fin ce 21 août 2023, après avoir illuminé le 21e siècle du numérique à la française. Un giga merci à vous tous : pionniers du net, développeurs, administrateurs, hébergeurs qui ont… pic.twitter.com/3PGB98yXQr — Jérôme Aguesse (@jerome_aguesse) June 23, 2023

Toutes les pages, qualifiée de « trésor sociologique », ont vocation à rejoindre les « archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu’était la nouvelle génération du début du XXIe siècle », détaille les équipes de Skyblog. Ces dernières invitent tout de même les internautes ayant encore du contenu sur la plate-forme à également le télécharger en local, sur leur ordinateur, car les versions stockées aux archives nationales auront préalablement été « anonymisées » afin de respecter le Règlement européen sur la protection des données.