SNCF : Des cheminots courent derrière 13 milliards FCFA depuis plus de 15 ans

Depuis bientôt une quinzaine d'années, les membres du regroupement national des cheminots courent toujours derrière un contentieux social avec l'État. Ils se sont retrouvés en assemblée générale, à Thiès, pour interpeller le Président de la République Macky Sall afin qu'il donne des instructions au ministre des Finances et à l'ensemble des autorités compétentes concernées par ce dossier, pour «prendre en charge le plus rapidement possible des mesures pour trouver une solution à nos préoccupations».







Ces anciens travailleurs du rail membres de l'ex SNCS et de l'ex FCS, très en colère, se décident à «dérouler un plan d'action à chaque fois que le besoin se fait sentir pour hurler (leur) mécontentement face à cette situation qui perdure».