Soirée des Guerté d'or de la FIKA 2024 : Serigne Mboup prime les champions de l’entrepreneuriat et les leaders de la région

C’est dans une ambiance pleine de sons et de lumières et très riche en culture et d’innovations que la 8ème édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) a tenue, ce samedi 20 janvier 2024, sa prestigieuse soirée de gala de remise des ‘’Guerté d’or’’. Cet important événement, unique en son genre, est organisé par le comité de pilotage de la FIKA pour primer des entrepreneurs et leaders de la région qui se sont distingués dans leurs domaines d’activités respectifs durant l’année. La cérémonie solennelle, qui a eu lieu à l’esplanade du cœur de ville de Kaolack, a été présidée par le maire de Kaolack, Serigne Mboup, par ailleurs, président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack, en présence des récipiendaires, des personnalités, des collaborateurs, entre autres.





Dix Guerté d’or décernés





Pour cette 8ème édition, 10 Guerté d’or ont été décernés par le comité de pilotage de la FIKA. Il s’agit de Mme Aminata Sow, plus connue sous le nom de Ada Sow, présidente de la commission du Regroupement des femmes opératrices économiques (REFOPE) de la Chambre de commerce de Kaolack, qui a reçu le Guerté d’or du Leadership féminin ; du Premier vice-président de la Chambre de commerce de Kaolack, Aliou Diouf, qui a été primé Guerté d’or de l’Engagement régional ; de Bassirou Dieng, opérateur économique, qui s’est vu décerné le Guerté d’or de l’Entrepreneuriat ; du PDG de la Compagnie sénégalaise de transports transatlantiques-Afrique de l’Ouest (CSTT-AO), Mamadou Lamine Guèye, qui a été primé « Meilleur manager homme » ; de Alpha Sy, membre du Club des investisseurs sénégalais (CIS), qui a reçu le Guerté d’or de la Fierté régionale ; du Dr Niène Seck, qui a été primé Guerté d’or de l’Engagement citoyen ; de Mme Sophie Diack du comité de gestion du marché aux poissons de Kaolack, qui a été primée Guerté d’or du Développement économique et social ; de Mme Thiam de l’USAID, qui s’est vu décerner le Guerté d’or du Développement local ; de la société les Salins du Sine-Saloum qui reçu a le Guerté d’or RSE ; et enfin, de Alphonse Thiaw, primé Guerté d’or du Leadership social.