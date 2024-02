Sonatel renforce son dispositif dans les cités religieuses notamment à Yoff et Camberene

Sonatel a renforcé son dispositif technique pour le bon déroulement du 144ème appel de Seydina Limamou LAHI AL Mahdiyou, et dans toutes les autres cités religieuses du Sénégal. Pour la réussite de cet événement, le groupe Sonatel a aussi apporté son soutien aux comités d’organisation.





Sonatel a opéré une forte hausse de ses capacités réseaux pour offrir aux pèlerins une expérience client incomparable dans les services voix, SMS, internet, Orange Money. Pour le très haut débit mobile, Sonatel généralise la 4G++ et renforce son réseau mobile entre Yoff, Ngor et Cambérene. En effet, une hausse de 60% des capacités 4G a été effectuée grâce à l’ajout de cinq nouveaux Moyens Mobiles de grande capacité à Camberene et à Yoff Layenne. Une soixantainede Points d’accès Wifi gratuits seront disponibles pour améliorer l’expérience client sur l’internet mobile dans les zones de forte affluence avec une surveillance renforcée du périmètre technique de l’événement, du dispositif de prise en charge des plaintes clients et un dispositif d’intervention rapprochée.





L’engagement citoyen de Sonatel est une nouvelle fois renouvelé et fortifié avec la mise en place de liaisons spécialisées pour la diffusion de l’évènement, en direct, par les différents comités d’organisation. Ainsi la connectivité Haut débit est optimisée avec le déploiement de huit (8)liaisons spécialisées (LS) 100M pour permettre une retransmission en direct de l’événement à travers le monde entier. Et toujours au bénéfice de nos populations avec la Distribution des « essentiels du pèlerin » et la disponibilité des produits et services orange est également renforcée dans tous les points de présence des pèlerins.





La communauté Layenne apporte un soutien important dans l’enrichissement de notre connectivité internationale avec l’atterrissement du câble sous-marin 2Africa.





Sonatel adjudicataire de la station d’atterrissement de ce câble sous-marin à Dakar exprime ainsi sa profonde gratitude pour la coopération et l’implication de la communauté Layenne dans les projets de développement numérique du Sénégal avec cet hébergement de la chambre de plage.