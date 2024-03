SONES : Renouvellement majeur des conduites d'eau pour l'usine de dessalement des Mamelles

Dans le cadre du projet de construction de l'Usine de Dessalement d'eau de mer des Mamelles, l'Etat du Sénégal, via la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), entreprend actuellement le renouvellement de 316 kilomètres de conduites dans 16 des 19 communes du département de Dakar.



Sous l'égide du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement, les travaux, qui touchent plusieurs localités de la capitale, entrent dans une phase importante ce mardi 26 mars 2024. « Une nouvelle phase très importante démarre avec la pose de conduite principale d'alimentation sur l'axe Monument de la Renaissance africaine (Ouakam-Mamelles) et le Centre-Ville de Dakar », précise le communiqué.



La conduite, d'un diamètre conséquent (1000mm/800mm/600mm), traversera notamment l'Avenue Cheikh Anta Diop, impactant plusieurs quartiers tels que Ouakam, Sacré cœur, Liberté 6, Sicap Karack, Baobab, Médina, Point E, et le Centre-Ville (Plateau Dakar).



Consciente de la sensibilité de ces travaux en milieu urbain, la SONES assure avoir pris « des dispositions adéquates pour la sécurité des riverains, des piétons et des automobilistes ». Ainsi, une grande partie de la chaussée sera occupée, mais « l'emprise sera sécurisée et un plan de circulation sera mis en place ». Pour garantir la sécurité, des « bonhommes de la circulation seront mobilisés" en renfort des forces de défense et de sécurité. De plus, un « dispositif de communication de proximité" est mis en œuvre pour faciliter les échanges directs avec les populations concernées.



L'objectif principal de ces travaux est d'« améliorer l'alimentation en eau potable de l'agglomération dakaroise en assurant une bonne distribution de la production attendue de l'usine de Dessalement d'eau de Mer des Mamelles ».



La SONES « présente ses excuses sur les éventuels désagréments causés aux populations » et sollicite leur « collaboration avec ses équipes et celles de l'entreprise des travaux SYNOHYDRO » pour garantir un bon déroulement du renouvellement de cette importante canalisation.