Soprodel : détournement de 138 millions F CFA, le Daf déféré

S. Sow, le Directeur administratif et financier (Daf) de la société Soprodel, spécialisé dans la vente de produits et matériels vétérinaires, a été déféré par la Division des investigations criminelles (Dic). Il est poursuivi pour détournement de 138 millions de francs Cfa, informe L’Observateur.



Détaillant le mode opératoire, le journal souligne que le mis en cause, maîtrisant le portefeuille de la société, soutirait de l’argent lors des paiements de salaires et des factures des partenaires.



Sow a admis face aux enquêteurs qu’il mentionnait un montant supérieur aux salaires des employés sur les chèques pour encaisser le surplus. Chargé du compte des paiements digitaux de la boîte ouvert à Wave, il en profitait aussi pour faire des transferts et des retraits “frauduleux” pour son compte personnel. Il a aussi reconnu avoir détourné les recettes de la société estimées à 27,6 millions de francs CFA entre le 4 janvier et le 15 juillet derniers.



Mais, le Dg Omar Thiam a découvert le pot aux roses après la réception de factures de la Sonatel pour le paiement de deux téléphones portables (S22 à 769 999 F CFA et Fold à 1 083 999 F CFA), renseigne la source.



Interrogé sur l’usage des fonds, le Daf a déclaré les avoir utilisés pour les travaux de sa maison située aux Almadies 2. Pour échapper à la prison, Sow propose de vendre sa maison pour payer le préjudice. Une proposition rejetée par le patron de la boîte.