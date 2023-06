Sortie de 165 circoncis à Marsassoum : Une coutume qui cimente la cohésion sociale

Ils étaient au total 165 jeunes enfants âgés d'un à six ans. Après trente jours passés dans le bois sacré, parents, amis et voisins ont tenu à réserver, à leur sortie de la case de l'homme, un accueil populaire digne d'une fête communautaire.















Un moment très émouvant et époustouflant, selon le maire Seyni Mandiang qui voit en cette occasion des opportunités pour perpétuer et valoriser une culture bien mandingue mais surtout pour redonner au kankourang toute sa sacralité.













Pendant 30 jours, Marsassoum a communié ensemble à travers des repas communautaires préparés par des femmes baptisées et consacrées par le kankourang. Des repas offerts gracieusement par des bonnes volontés du département mais aussi de la diaspora.













Marsassoum a également communié à travers les veillées culturelles rythmées par des chants initiatiques véhiculant des messages de paix et de respect des aînés et du bien public.













Enfin Marsassoum a communié à travers les processions et danses pendant lesquelles les femmes, les jeunes et les adultes étaient tous confondus dans une ivresse d'allégresse collective renforçant ainsi le tissu social.













Ces activités, déroulées en pleine année scolaire, n'affectent en rien les enseignements, apprentissages en ce qu'une bonne partie de la cible n'est pas encore dans le système éducatif. Les jeunes, qui surveillent les circoncis, sont certes des élèves, mais ils se relaient et sont remplacés la nuit par les aînés.













Cette sortie des circoncis aura comme mérite d'avoir fédéré les populations, renforcé la cohésion sociale, impacté positivement sur l'économie, valorisé la culture mandingue et contribué à maintenir la sacralité du kankourang de plus en plus banalisé par certaines communautés.