SORTIE DE CRISE AUX ICS : 2,850 milliards F CFA débloqués pour satisfaire les revendications salariales des travailleurs

Devant le gouverneur de Thiès Oumar Mamadou Baldé, un accord a été scellé entre les délégués syndicaux et la Direction générale des Industries chimiques du Sénégal (ICS). Une convention étalée sur trois ans, à partir de janvier 2023. La société minière va débloquer 2,850 milliards F CFA pour prendre en charge les incidences financières.





Pour rappel, c’est suite à l’expiration du préavis de grève et l’échec de la médiation des autorités administratives entre la Direction générale et les représentants des travailleurs des ICS autour de la plateforme revendicative déposée le 22 septembre 2022, que l’Intersyndicale des travailleurs des ICS avait décrété un mot d’ordre de grève d’une semaine renouvelable à compter du lundi 22 jusqu’au lundi 29 janvier 2024.





Du coup, le géant indonésien de la chimie devrait enregistrer des pertes d’une valeur de près de six milliards F CFA, faute de production.





Les travailleurs des ICS, en désaccord avec leur direction générale après un an de négociations pour de meilleures conditions de travail, notamment une augmentation de salaire, s’étaient enfin résolus à mettre à exécution leur menace de bloquer les activités de l’usine sept jours durant. Une semaine de grève qui équivaut à d’importantes pertes d’une valeur de près de 6 milliards F CFA, soit la rondelette somme revendiquée par les travailleurs grévistes et mentionnée dans leur plateforme revendicative couvrant leurs besoins liés à l’amélioration de leurs conditions de travail, de salaires, à l’investissement sur le capital humain.





Les responsables syndicaux de l’Intersyndicale des travailleurs des ICS, Cheikh Tidiane Diène et Ousmane Ndiaye, évoquant les raisons d’une telle décision, remarquent : «Notre plateforme revendicative était déposée sur la table de la direction le 22 septembre 2022. Ces négociations nous ont valu une année. Nous avons d’abord fait une négociation bipartite, avant de nous en ouvrir à l’inspection du travail qui, à l’issue de son arbitrage, a produit un PV de non-conciliation. Car, alors que notre demande s’arrête à 6 288 000 000 F CFA, la direction ne nous propose que 2,5 milliards F CFA. Ce que nous rejetons. Nous avons alors déposé un préavis de grève le 29 novembre qui a expiré le 29 décembre dernier.»