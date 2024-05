Soutien à Lac 2 : près de 40 millions collectés sur…

Pape Ansou Cissé alias "Lac de Guiers 2", inculpé et placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et escroquerie, séjourne à la prison de Rebeuss.



Pour lui apporter leur soutien, le monde de la lutte a lancé une collecte de fonds. Repris par Les Échos, le lutteur Lirou Diane, annonce qu’ils ont pu collecter près de 37 millions de francs CFA. L’objectif n’est pas encore atteint puisque le préjudice financier est estimé à 59 millions.



« On a pu collecter près de 37 millions sur les 59 qu'il doit. Nous avons aussi loué les services de quatre avocats pour défendre sa cause. Nous continuons à demander de l'aide à tous pour qu'il revienne parmi nous et poursuive ces activités », explique le lutteur.



Il est même envisagé, poursuit ce dernier, « de proposer aux promoteurs de lui trouver un adversaire et lui donner une avance pour qu'on puisse compléter ».



Certains lutteurs de Guédiawaye à l’instar de Sa Thiès et Bébé Saloum s’investissent également. « La moindre des choses dans ces moments, c’est d’apporter notre soutien à Lac 2. Il faudra aussi activer les connaissances pour qu’ils interviennent en sa faveur. On va continuer les tractations pour mobiliser la somme », promet le jeune frère de Balla Gaye 2.