Souveraineté alimentaire à Sédhiou : 6478 hectares à emblaver dans les Dac

Dans le cadre de la lutte contre la précarité sociale et la fixation des jeunes dans leur terroir, le programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) mise sur l'agriculture. Ce sont au total 6478 hectares que les autorités de ce programme envisagent d'aménager pour la présente campagne agricole. Le maïs, le mil, l'arachide, le niébé, la pastèque et le fourrage sont les principales spéculations ciblées.

L'objectif est d'augmenter en quantité et en qualité la production agricole, participer à la réalisation de la souveraineté alimentaire et augmenter les revenus des producteurs des zones d'intervention du Prodac.

Les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières ont procédé ce vendredi au Dac de Sefa ( Sédhiou) au lancement du projet d'appui à la production agricole des domaines agricoles (PAPADAC) qui entend fixer les jeunes et les femmes sur leur terroir et lutter ainsi contre la fuite des bras validés.