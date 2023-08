Souveraineté alimentaire et changement climatique : Les parlementaires sensibilisés

Au moment où le Sénégal regorge d’importantes ressources naturelles, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle se pose avec acuité. Les systèmes alimentaires du Sénégal reposent sur les importations, avec plus de 800 milliards en 2020.





Ainsi, pour contribuer à l’atteinte des objectifs d'une souveraineté alimentaire, tout en prenant en compte les effets du changement climatique, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS), le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), l’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) et l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) ont engagé diverses initiatives de réformes.





Pour mieux informer et sensibiliser les députés, afin de faciliter l’adoption des propositions de réforme par le gouvernement, une rencontre est organisée à leur intention. "Cette session d'information est de faciliter l'adoption, par le gouvernement, de ces propositions de réforme. L'objectif est de porter un plaidoyer auprès des parlementaires pour des réformes contribuant à la souveraineté alimentaire et au changement climatique au Sénégal. Il s'agit aussi d'informer les parlementaires sur le contenu des programmes de planification, d'amélioration de la gouvernance foncière et de réforme initiés par le CNCR...", indique le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Ibrahima Baba Sall.





Dans un souci d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, les pouvoirs publics cherchent les voies et moyens pour l’incorporation des céréales locales dans la composition du pain. C'est ainsi que la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) a développé, depuis quelques années, un programme d’incorporation des céréales locales dans la panification.





Le secrétaire général de l’ANACIM, Mamina Kamara, espère que les contributions collectées durant ces travaux permettront, à terme, l’élaboration d’un code de la météorologie encadrant la fourniture des services météorologiques et climatiques tout en définissant les ressources financières indispensables à un bon fonctionnement de la météorologie.