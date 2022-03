Spéculation sur le prix du pain : Moussa Baldé invite à privilégier “les céréales locales”

Vers la production de Blé au Sénégal

Des chercheurs de l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) ont prouvé que le Sénégal peut produire du blé. Des agriculteurs ont même commencé à l’expérimenter. Réagissant à cette thématique, le ministre de l’Agriculture et de l’équipement Rural estime pour sa part que le Sénégal doit privilégier « la production de ses céréales ». Il a cité le mil, le maïs, le sorgho, qui peuvent contribuer à faire du pain. « Quand le président de la République a fait sa tournée agricole, il a pu constater que le pain en mil doit pouvoir se faire chez nous. D’ailleurs il existe une association qui en fait beaucoup », estime-t-il.





”Avant d’expérimenter de nouvelles expériences, autant travailler avec les céréales que nous connaissons le mieux et qui sont disponibles, préconise. On va essayer de les vulgariser et insister surtout sur l’augmentation de la production du mil, du et les transformer pour nous permettre d’être autosuffisant ou de diminuer la part de l’importation de blé dans notre pays.