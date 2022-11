SPRITE : LES BOUTEILLES PASSENT DU VERT AU TRANSPARENT POUR UN RECYCLAGE PLUS FACILE

Dakar, 17 novembre 2022 ; Conformément à sa stratégie de développement durable dénommée World Without Waste (WWW), Coca-Cola au Sénégal, avec le soutien de son partenaire embouteilleur Industrie des Boissons du Sénégal (IBS) a officiellement dévoilé aujourd'hui le nouveau look de la célèbre marque de boisson gazeuse Sprite.





Les nouvelles bouteilles plastiques Sprite passent du PET (Polyéthylène Téréphtalate, la matière utilisée pour la fabrication des bouteilles) vert à un PET transparent. Si le goût de la boisson reste le même, ce nouvel emballage clair et transparent permet d'augmenter sa valeur après utilisation et de faciliter son recyclage. Il faut savoir en effet que la bouteille transparente permet une plus grande recyclabilité et augmente la valeur de l’emballage pour les collecteurs de déchets et les recycleurs, tandis que les bouteilles colorées ont une recyclabilité beaucoup plus limitée. Le PET transparent offre ainsi une plus grande variété d'utilisations finales, notamment pour le recyclage de bouteille à bouteille.





« Coca-Cola intègre la durabilité et la recyclabilité au cœur de sa stratégie commerciale globale. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui exige que nous mettions davantage l'accent sur l'impact environnemental de nos produits et que nous nous assurions, en tant que marque, que nous prenons des mesures pour agir de manière responsable dans la société », souligne Monsieur Pierre-Rodrigue KOUADIO, Portfolio Marketing Activation Manager pour l’Afrique de l’ouest et du centre, chez Coca-Cola.





Cette transition de la bouteille verte emblématique au nouvel emballage transparent a été motivée par les objectifs de durabilité et de recyclabilité de Coca-Cola, et s'inscrit dans la démarche de la compagnie vers un monde sans déchets (WWW), dont l'un des objectifs est de collecter ou de recycler l'équivalent de chaque bouteille ou canette vendues d'ici 2030.





« La marque Sprite est bien connue du grand public pour son goût rafraîchissant et son emballage vert emblématique. Le passage de cette marque à un emballage transparent pour réduire son impact sur l’environnement est un accomplissement totalement en phase avec nos ambitions écologiques », affirme M. Rouda El Sahili, Directeur Général de Industrie des Boissons du Sénégal (IBS), qui se dit fier de l’intégration du volet recyclage dans la campagne de communication de Sprite sur les visuels clés, et donc dans l’esprit des consommateurs.