Stagnation des eaux de pluies à Dakar et sa banlieue : Kirène Mobile au chevet des écoles et habitations sinistrées

Suite aux dégâts causés par les eaux de pluies et à leur stagnation dans certaines écoles et habitations de la banlieue dakaroise, KIRÈNE Mobile, entreprise commercialisant la marque KIRENE avec Orange a assisté les victimes en mettant en place un fort dispositif de pompage pour dégager les eaux.





Compte tenu de la rentrée scolaire en cours, et afin d’assurer à tous les élèves un retour en classe dans les meilleures conditions possibles, KIRENE Mobile, toujours fidèle à ses engagements sociaux allant dans le sens d’œuvrer en faveur du bien-être de tous les sénégalais, a lancé une opération d’évacuation des eaux dans certaines écoles de Dakar et de sa banlieue, ainsi que certaines habitations encore emprisonnées par l’eau stagnante favorisant la prolifération de nuisibles et de maladies.





Les quartiers de la Médina, Gounass, Niétti Mbaar, et Thiaroye ont été ciblés et visités pour l’opération.