Stratégie de développement du tourisme : Les statistiques fiables, un préalable de l'ASPT pour vendre la Destination Sénégal

Selon le directeur de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) Mahawa Diouf, "le secteur touristique au Sénégal souffre d’un déficit criant de données analytiques qui permettent aux institutions publiques, organismes et partenaires au développement ainsi qu'aux acteurs d’avoir une compréhension commune du poids économique ainsi que de l’impact réel de l'industrie touristique sur le tissu économique et social national".



La disponibilité des données permet d'évaluer les avantages économiques du secteur touristique "de mieux comprendre les bénéfices et les impacts du tourisme sur l'économie locale. En ce qui concerne la promotion touristique, la disponibilité de données permanentes et fiables sont cruciales pour une bonne compréhension des tendances touristiques, les préférences et motivations des voyageurs ainsi que les facteurs qui influencent leur décision de visiter le Sénégal avant de bâtir toute stratégie marketing et de communication efficace".



Mieux si le secteur dispose de statistiques, les professionnels et les autres acteurs seront à mieux de bâtir une stratégie pour vendre la destination Sénégal.



"Grâce aux statistiques, les professionnels du tourisme peuvent mieux comprendre le marché, planifier des stratégies de marketing adaptées et concevoir des programmes de promotion et des campagnes publicitaires ciblées. En utilisant ces données, nous pouvons personnaliser davantage notre offre touristique et nos stratégies marketing pour répondre aux besoins des voyageurs. Les statistiques sont, en outre, indispensables à l'amélioration de la satisfaction des clients et au renforcement de notre positionnement sur les marchés".



Conscient que la collecte régulière des données statistiques est essentielle pour comprendre l'évolution de l'industrie touristique afin de planifier des stratégies marketing efficaces, l'ASPT sous la supervision du ministère du Tourisme et des Loisirs veut mettre en place un dispositif efficace de collecte et d'exploitation des statistiques touristiques.



Ainsi, pour une meilleure prise en charge des défis du secteur afin d'en faire un secteur dynamique porteur de croissance et de richesses, l'ASPIT a initié une réflexion sur le dispositif de collecte et de traitement des données statistiques touristiques au Sénégal.



" Il s’agit de mener une réflexion approfondie sur les enjeux de la statistique dans le processus de développement durable de notre secteur. L'objectif est d’engager une réflexion inclusive sur la problématique des statistiques touristiques en vue de disposer d’un outil de collecte et de traitement des données statistiques adaptées et viables", a assuré le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang.



Mahawa Diouf affirme qu'il faut impérativement disposer de données statistiques qui fournissent des informations fiables, cohérentes, appropriées et exploitables.



"En surveillant les tendances touristiques, les professionnels du tourisme peuvent ajuster leurs offres touristiques et leur communication marketing. Les données statistiques pourront aussi être utilisées pour orienter la stratégie de développement touristique à court et à long terme", déclare Mahawa Diouf.