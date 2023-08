Stratégie nationale pour l’Équité et l’Égalité de genre : Le ministère de la femme fait le point à mi-parcours

L’atelier de partage et de validation du rapport provisoire de l'Évaluation à Mi-Parcours de la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre s’est tenu le Jeudi 10 Août 2023 à l’hôtel Le Ndiambour, Dakar. L’atelier, présidé par M. Mame Ngor Diouf, Secrétaire Général du Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, a vu la participation des représentants des Institutions, des Ministères sectoriels, des Partenaires techniques et financiers ainsi que des Organisations de la société civile. Cet exercice a permis de ressortir les progrès, d’adresser les défis et les contraintes et de formuler des propositions devant faire l’objet de réajustements nécessaires à l’atteinte des objectifs initiaux de la SNEEG II. Les travaux ont débouché sur les propositions d’amélioration du cadre de performance, la prise en compte du Genre dans les thématiques émergentes : climat, ressources naturelles, réduction des risques de catastrophes et la définition des axes de la nouvelle feuille de route.