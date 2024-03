Style vestimentaire de Diomaye Faye : les critiques cash d’un expert en com

«Lors du premier voyage officiel du Président Macky Sall en France, sous l'ère Sarkozy, l'image reflétée sur ses photos montre un homme engoncé dans un costume trop étroit qui le mettait très mal à l'aise lorsqu'il était dans une posture assise. Comme en témoignaient les nombreux plis très visibles sur le haut du pantalon. En plus, il ne pouvait ni plier, ni déplier les jambes.



«Dans la même période, au cours d'un autre voyage, il avait drôlement attiré, j'allais dire suscité l'hilarité chez les spécialistes de la sape. Ce jour-là, les quatre rabats de son costume, assez larges du reste n'ont pas contribué à lui donner davantage de prestance et d'allant.



«Bassirou Diomaye Faye, le Président du Sénégal fraîchement élu, n'a pas échappé à ces critiques, lors de sa première sortie té-lévisée. Certains n'ont pas du tout apprécié ses goûts vestimentaires. Sur les réseaux sociaux, sur les écrans de télévisions, l'image du prochain locataire du palais de l'avenue LSS est constamment écorchée, tournée en dérision, ou simplement fondue en un ludisme de comédie journalistique.



«À défaut de créer son identité vestimentaire sur la base des créations de nos artisans, l'idéal pour le Président BDF est de porter des habits taillés sur mesure. Cela lui irait à bien, parce qu'on peut sculpter un costume qui va bien avec sa corpulence. Il a été très critiqué sur le choix du col de sa chemise à faible ouverture avec des pattes un peu longues. Le col d'une chemise est très important, car il détermine votre style et modifie votre silhouette.



«Même si par ailleurs, le Président Diomaye Faye n'est pas obligé de ressembler à un idéal d'homme imposé par les médias à cause d'un culte de la consommation sans répit et sans réflexion. C'est dire que la scène politico-médiatique est aujourd'hui une grande foire où sont exposées et superposées les images de l'homme politique. La preuve manifeste de cette sorte de transfiguration de l'homme politique par le canal des médias en général et de la télévision en particulier, est fournie par les jugements des téléspectateurs sur la prestation télévisuelle, sur ses références intellectuelles, ses goûts vestimentaires etc.



«En dehors du Président Senghor, tous ceux qui ont siégé au palais de l'avenue LSS, n'ont pas laissé leur trace au sein de la mode masculine. En fait, depuis Senghor, les Sénégalais n'ont pas connu de dirigeant avec une minutie stylistique digne de mention. C'est en partie grâce à cette attention particulière qu'il accorde à ses choix vestimentaires que le Président Obama est devenu l'icône de la culture populaire qu'il est aujourd'hui.



«En dehors de ses choix vestimentaires, le Président Diomaye doit se aussi rappeler que tous les soirs il est l'invité des salons de milliers de ses concitoyens (par le canal du petit écran) et doit par conséquent éviter de toujours être dans la posture olympienne du sage dont le visage glacé exile le commun des mortels.»



Pape Sadio THIAM



Spécialiste en communication





Le titre est de Seneweb