Succession d'Aly Ngouille Ndiaye : Le directeur régional du Développement rural invite Macky Sall à choisir un bon profil

À l'issue d'un point de presse tenu à Rufisque, Omar Mbengue, le directeur régional du Développement rural du département Agriculture de la région de Dakar, dessine le profil idéal pour remplacer Aly Ngouille Ndiaye.







Il souhaite que le futur ministre de l'Agriculture soit un homme du sérail, pour éviter tout tâtonnement, car il estime que les enjeux de la souveraineté alimentaire sont immenses.





« Nous invitons le président de la République à confier le poste du ministre de l'Agriculture à des gens expérimentés qui ont fait au moins 15 ans de terrain. Parce que le ministre de l'Agriculture, il faut qu'il connaisse le monde rural et les régions, au moins quatre à cinq régions. Mais si l’on prend un ministre qui ne connaît rien du terrain et qui n'a pas d'expérience, je pense qu'il y aura des difficultés. Nous voulons un ministre qui maîtrise bien le milieu et qui promeut l'autosuffisance alimentaire », souligne M. Mbengue sur RFM.