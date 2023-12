Supposé deal sur un contrat d'exploitation d'une mine de diamant : L'Association des géologues du Sénégal dément Me Moussa Diop





Lors d'une conférence de presse tenue samedi dernier, Maitre Moussa Diop, l'ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, a brandi des documents qui impliqueraient le président Macky Sall, l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye et Jean-Claude Mimran, patron de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) dans un supposé deal concernant un contrat pour l'exploitation d'une mine de diamant dans le nord du pays. Ce qui a poussé l'Association des géologues du Sénégal à réagir.





En effet, ces géologues déplorent ces accusations de Maître Moussa Diop. Selon le président de l'association, il n'y a pas de diamant au Sénégal. « Ce qu'il faut préciser d'abord, c'est qu'au Sénégal, il n'y a pas de diamant. L'on ne peut trouver du diamant que dans la bâtonnière de Kédougou, c'est-à-dire à Kédougou ou à Tamba. Et dans sa déclaration, Me Moussa Diop dit que c'est au nord du Sénégal. En tant que géologue, on sait très bien qu'au nord du pays, on a le bassin sédimentaire. Donc, il est impossible de trouver du diamant dans la zone Nord", soutient Ibra Seck, le président de l'Association des géologues du Sénégal sur Rfm.





Toutefois, il souligne que deux permis de recherche et une autorisation d'exploitation semi-mécanisée ont été délivrés par l'État à ce jour. "Il n'existe pas de permis d'exploration dans le Code minier au Sénégal. On a que des permis de prospection. En termes miniers, on a un permis de recherche et un permis d’exploration. Au niveau du ministère des Mines, on a que trois titres qui ont été octroyés. Deux permis de recherche et un permis d'exploitation semi-mécanisé. Au Sénégal, il n'y a pas de permis d'exploitation de diamant. Les propos de Me Moussa Diop sont regrettables. Il faut qu'on revoie les propos qu'on tient sur les ressources et leur exploitation, parce que ça peut entrainer des conflits dans certains pays".