Suspension des données mobiles : Les usagers dans le désarroi

La tension politique actuelle du pays a déteint sur tous les secteurs. Avec la suspension de l’internet des données mobiles, les citoyens sont dans le désarroi. Depuis ce lundi 31 juillet 2023, peu avant l’audition de Ousmane Sonko par le doyen des juges, l'accès à internet est quasi impossible pour beaucoup de Sénégalais. Le commerce en ligne, Yango ainsi les couples d'immigrés ne sont pas épargnés par cette mesure.





Rencontrée devant une grande surface, la belle Sokhna se plaint des restrictions de l’internet. « C'est quoi ce pays? Se demande la jeune femme. Mariée à un émigré, elle n’a des nouvelles de son époux que quand elle est au travail.





« j’ai pas de wifi, alors je suis obligée d’aller au bureau ou sur la maison d’à côté pour discuter avec mon mari. On ne peut se parler que sur whatsapp, et avec la coupure du réseau j’ai aucune nouvelle de lui depuis hier soir. Avec les manifestations j'ai pas pu aller au travail malheureusement », explique-t-elle.

Désespérée, elle espère que la connexion sera rétablie au plus vite.





Sur la route de la gendarmerie Ouakam, se trouve une boutique d’accessoires. Dans cet établissement, Omar Tamba le gérant confie que son commerce aussi paye les frais .





"Nous avons quasiment plus de clients. Ce qui est dommage car la boutique est souvent pleine à craquer. Des gens venaient de partout pour réparer, acheter, revendre ou parfois pour demander des conseils. Je faisais les lives TikTok, Instagram pour parler des arrivages, des articles tout ce qui est en rapport avec le téléphone et l'ordinateur. Mais je reste toute la journée à jouer. Nous avons un fibre j’ai même installé le VPN mais les choses ne marchent plus comme avant. Le flux a diminué, beaucoup de nos clients n'ont pas accès aux réseaux sociaux pour suivre les lives ou voir les statuts », regrette le trentenaire.









Au marché Ouakam, les commerçants côtoyer déplorent les mesures de restriction de la connexion internet. Devant son magasin de tissus, produits cosmétiques, chaussures, Hawa Thiam est en pleine discussion avec l’un de ses employés .





« Je suis au point mort, j’ai la flemme », déclare la commerçante avec un sourire.





« La coupure de l'Internet a beaucoup impacté notre commerce. Il nous est impossible de recevoir des commandes. Pire, avec le risque de manifestation, les gens ne sortent pas alors ils font des commandes à travers WhatsApp. Nous avons certes accès aux Réseaux sociaux parce que nous avons la Wifi mais ce n'est pas le cas de tout le monde » dit la vendeuse.





Main à tête, les yeux rivés sur son téléphone, Mme Thiam ajoute « Au-delà de la vente en ligne et des Lives que l'on est habitués à faire, ça a aussi impacté sur les circulations des biens et services. Il n’y a pas de transactions Wave ni OM possible sans connexion. Vous savez que la majeure partie des citoyens ne se déplacent plus avec du liquide. En plus, les achats en ligne se valident également en ligne avec une transaction.





Yango, aussi affecté





La suspension des données n'a pas épargné la compagnie de transport mobile. Yango paye également les frais de la restriction de l’internet.





Joint au téléphone par Seneweb, Cheikh Diagne un des chauffeurs de Yango est en chômage technique. Il est chez lui faute de connexion.

« depuis hier j’ai pas travaillé », renseigne le chauffeur.





« Je suis à la maison parce que je n'ai pas de connexion internet et sans cela je ne pourrai pas travailler. C’est à travers l’application Yango que les gens passaient commande. On suivait leurs itinéraires grâce à la connexion et ils payaient aussi le plus souvent avec leurs téléphones. Avant la coupure, il n’arrivait d’avoir près de 25 courses par jour et je descendais avec plus de 54.000F CFA. Pour uniquement ces deux, j’ai perdu minimum 100.000f », se désole le chauffeur Yango.





Ayant perdu plus de 40 milliards lors de la suspension du réseau en juin dernier, Wave a pris les devants cette fois-ci.





La banque mobile Wave a bien tiré des leçons de la coupure des données mobiles. En effet, il a mis en place un système permettant à ses usagers de faire leurs transactions sans connexion internet , annonce la marque au pingouin dans un communiqué.