Suspension des réseaux sociaux : Comment les Sénégalais ont contourné le blocage?

Des Sénégalais ont contourné les contraintes de connexion à certains réseaux sociaux depuis le premier juin 2023. Beaucoup d'entre eux ont fait recours à un réseau privé virtuel à savoir un logiciel ou une application qui rend possible une connexion réseau privé entre des appareils via Internet permettant de transmettre des données de manière sûre et anonyme sur les réseaux publics. Notons que le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome avait donné les raisons de la « suspension temporairement de l'utilisation de certaines applications numériques pour inciter à la violence et à la haine ».





Cette nouvelle alternative est un logiciel qui s’installe sur plusieurs appareils reliés à Internet. Une fois le logiciel activé, un tunnel sécurisé se crée entre l’utilisateur et le réseau Internet. De ce fait, les informations qui y transitent seront chiffrées. Aussi, précisons que l’activation s’effectue en se connectant à un serveur distant. Ainsi, l’usager obtiendra une nouvelle adresse IP d’emprunt et la sienne sera masquée. Cette nouvelle expérience de navigation est en mesure d’assurer la sécurité et confidentialité des utilisateurs efficacement sur Internet.







En effet, ce logiciel n’est pas uniquement compatible sur ordinateur, mais peut également s’installer sur un smartphone (que vous soyez sous iOS ou Android) ou sur une tablette. Et dans ce cas , il s’agit de l’application.







ll est très simple d’accès. En France, ce sont environ un tiers des internautes qui l’utilisent au quotidien. Pour être en sécurité aujourd’hui, c’est sans doute l’outil le plus complet et efficace. Il tournera en arrière-plan de votre ordinateur (ou mobile) et il apportera une réelle protection en ligne.











Parmi ces réseaux privés, il en existe des payants et des gratuits très prisés par des citoyens sénégalais qui se partagent les liens de connexion pour « rester connectés », disent-ils . Malgré les restrictions d’accès aux réseaux sociaux, via Twitter, Facebook, YouTube, Whatsapp, Instagram et même Tik Tok, tout semble aller bon train, sur Dakar en tout cas.