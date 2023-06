Tabaski 2023 à Ziguinchor : Les imams prônent la paix

Le prêche pour le retour aux principes de l’Islam. Telle est l’orientation des sermons des imams qui ont dirigé la prière marquant la célébration de la Tabaski, dans la ville de Ziguinchor. A la mosquée de Boucotte, l’imam, Alioune Sow a conseillé les jeunes à respecter leurs parents, il va même jusqu’à donner l’exemple de la soumission d' Abraham.



Cheikh Alioune Sow Ibn Aboubacar Sow, a aussi fait référence à la crise de valeurs et a condamné le comportement des jeunes. " Ces derniers qui ne s'inspirent plus des enseignants de l'Islam, mais plutôt des enseignements des hommes politiques », a-t- il déploré.



C’est pour cela qu’il juge urgent de revoir les rapports entre les personnes. Il a mentionné le respect des aînés et des parents.



Ce discours fait écho à celui d’un autre imam, Chérif Almamy Aïdara. Selon ce dernier, tout être humain doit avoir du respect pour soi-même, s'il veut le respect des autres. L'homme doit respecter son prochain et la société où il évolue et être utile à celle-ci ", lance l'Imam.



Chérif Almamy Aïdara a exhorté tous à œuvrer pour la paix. « Sans paix rien ne peut être construit, la santé ne peut s'acquérir et l'économie non plus ne peut prospérer », a laissé entendre l'imam de la grande mosquée de Ziguinchor.



Pour sa part, le gouverneur de Ziguinchor a salué le message de l'imam. Guedj Diouf a insisté sur la nécessité de cultiver la paix, surtout dans cette région qui en a plus besoin. Le gouverneur a par ailleurs rappelé les efforts de l'État pour la consolidation de la paix dans la région.