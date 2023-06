Tabaski 2023: Le message de paix de Madické Niang





Longtemps absent de l'espace public, Madické Niang a refait surface en cette veille de fête de Tabaski. Ceci, pour délivrer un message de paix notamment à l'endroit des politiques. Madické Niang a appelé ces derniers à prendre conscience du fait que le Sénégal est à la croisée des chemins et qu'il serait nécessaire de trouver un consensus afin de préserver la stabilité du pays.





Voici en intégralité son message posté sur sa page Facebook.









"Message à mes compatriotes à l’occasion de la Tabaski





Mes Chers compatriotes

Ce jour béni d’Allah, qui commémore la soumission du Prophète Ibrahim (RLA) à son Créateur, doit être pour nous une occasion de méditer sur l’avenir de notre nation.





Dans cette direction, en tant qu’adepte du dialogue constructif et en droite ligne des messages que nous avions lancés dans ce sens, nous saluons la tenue du dialogue national initié par le Chef de l’Etat, qui a enregistré la participation de représentants issus du pouvoir, d’une partie de l’opposition, de la société civile et des communautés religieuses et qui a été sanctionné par le dépôt de conclusions adoptées par les parties prenantes. Nous formulons le vœux que les dispositions consensuelles fassent l’objet d’une application dans les meilleurs délais.





Nous reconnaissons en même temps, à l’autre partie de l’opposition, qui n’a pas jugé utile de participer à ce dialogue, le droit d’exprimer des opinions divergentes conformément aux principes et règles de la démocratie républicaine.





Cependant, nous soulignons, à l’intention de toutes les parties prenantes, que la paix et la stabilité du pays ne seront assurées qu’à travers un consensus sur les fondamentaux de la vie politique, économique et sociale de notre nation.





Nous nous remémorons qu’à la suite des événements douloureux liés aux élections de 1988, un sursaut patriotique des acteurs de l’époque, dont le Président Abdoulaye Wade et tant d’autres, a permis d’aboutir au code consensuel de 1992 qui nous a valu deux alternances paisibles à la tête de notre État.





Aujourd’hui, nous nous trouvons encore à la croisée des chemins. Ainsi jamais dans notre histoire commune souveraine les décisions qui sont attendues et les positions qu’elles peuvent susciter n’ont revêtu une importance aussi vitale pour notre avenir.





Nous invitons donc les hommes politiques, la société civile, le secteur privé et les communautés religieuses à prendre conscience, dans leurs déclarations ou dans leurs réactions, qu’il s’agit du destin de 17 millions de sénégalais dont la plupart n’ont d’ambition que de vivre, dans la paix et la quiétude.





Que cette fête permette à tous une introspection salutaire et une méditation profonde sur notre raison de vivre.





Qu’Allah agrée tous les actes de dévotion que nous comptons accomplir ce jour de fête et nous accorde sa bénédiction et sa miséricorde en apaisant nos cœurs et en dissipant nos craintes.





Qu’Allah préserve encore plus nos guides religieux pour qu’ils continuent d’assurer leur rôle de régulateur social qui a permis à notre pays de demeurer une exception de stabilité institutionnelle en Afrique.





Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous

Dewennati