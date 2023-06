TABASKI 2023 : NDIASSANE LIVRE UN MESSAGE DE PAIX, D'UNITÉ ET DE SAUVEGARDE DES VALEURS

Ndiassane, la ville sainte fondée par Cheikh Bou Mouhamed Kounta, a, par la voix du porte-parole du khalife général des khadres, livré un message autour de «l'unité et de la sauvegarde des valeurs», à l'occasion de la célébration de l'Aïd el Kabir ou Tabaski.



«En cette journée sacrée de la Tabaski, je me tiens devant vous en tant que Xaddimatoul Xiilafa, honoré de partager un message de paix, d'unité et de sauvegarde des valeurs», a déclaré le saint homme de la cité Akh Loul Kountiyyou, qui exhorte à «l'unité des cœurs», à «œuvrer davantage suivant le leg de Cheikh Bou kounta».



Dans sa prise de parole, Cheikhal Khalifa Kounta a rappelé que «la paix est le pilier fondamental de notre société».



Selon lui, «le Sénégal est un pays réputé pour sa coexistence harmonieuse entre les différentes religions et ethnies qui constituent notre tissu social. C'est une richesse dont nous devons être fiers et que nous devons préserver avec détermination. La diversité est notre force, et en préservant cette harmonie, nous assurons un avenir prometteur pour nos enfants».



Le khalife de Ndiassane invite les uns et les autres à «prendre le temps de réfléchir à l'importance de la paix dans notre société» et à la «préservation de nos valeurs».



Avant de lancer : «Engageons-nous à cultiver la compréhension mutuelle, la solidarité et le respect. Faisons en sorte que notre Sénégal soit un modèle de paix, de progrès et de coexistence harmonieuse pour le reste du monde».



L'imam ratib Serigne Sidy Omar Kounta a profité de la prière pour, lui aussi, partager un message de «paix et d'unité à Ndiassane».