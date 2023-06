Tabaski : Amadou Ba met en garde contre les dangers de l’extrémisme radical

Le Premier Ministre, Monsieur Amadou Ba, a représenté le Président Macky Sall à la Grande Mosquée de Dakar en ce jour de l’Eid El Kebir.







Dans son message après la prière, le Premier Ministre a transmis à l’Imam ratib El Moussa Samb et à l'ensemble des Sénégalais, les prières et les hommages du Chef de l’Etat, à l’occasion de cette grande fête de la Tabaski.





Il a rappelé que le Président de la République est en communion avec la Nation puisqu’il est présentement en train d’accomplir le pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam.





Revenant sur le sens de la fête, le Premier Ministre a affirmé : « la Tabaski, c’est la fête de l’unité et de la cohésion autour d’un idéal supérieur, l’Unicité de Dieu comme l’illustre si bien la Famille d’Abraham (Paix sur lui) ».





Aussi, le Premier Ministre est revenu sur l’actualité du pays marquée par les conclusions du dialogue national initié par le Chef de l’Etat, dans un élan d'inclusion citoyenne, pour donner suite aux appels persistants à la paix et à la concorde nationales.





Se fondant sur les consensus du dialogue, le Président de la République a demandé au Gouvernement de préparer et de lui soumettre dans les meilleurs délais les textes de loi nécessaires à la mise en œuvre des points de convergence pour que notre pays s'achemine, dans l'intérêt national vers des élections transparentes, inclusives et paisibles.

Au demeurant, toutes les conclusions issues des différentes commissions feront l'objet d'un examen et d'une mise en œuvre diligente. A ce propos, le Chef de l'Etat recevra dans les prochains jours les acteurs économiques.





A la fin de son discours, le Premier Ministre a indiqué que le Président de la République et le Gouvernement sont conscients des menaces sécuritaires mais aussi des dangers de l'extrémisme radical qui cherchent à anéantir les fondements de l'Etat et le modèle religieux pacifique du Sénégal. Aussi a-t-il demandé aux guides religieux de prier pour le Sénégal en vue de faire barrage aux idéologies et pratiques qui n’ont produit ailleurs que violence et chaos.