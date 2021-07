Tabaski et Covid-19 : Imam Mbaye Niang annule la prière à la mosquée des Mamelles

Fermeture de la mosquée des Mamelles de Ouakam

Après la Mosquée Omarienne sise sur la Corniche, la mosquée des Mamelles, à Ouakam, ne sera pas non plus ouverte aux fidèles à l’occasion de la célébration de l’Eid-El-Kebir à cause de la propagation fulgurante de la Covid-19 au Sénégal et particulièrement à Dakar. En effet, à travers une note, l’imam Mbaye Niang dit avoir « annulé » cette activité cultuelle et suspendu les prières du vendredi, ce après en avoir discuté avec des autorités religieuses et coutumières de la localité.





« A cause de la progression de la pandémie Covid-19, et suite aux concertations avec plusieurs fidèles, la prière de la tabaski initialement prévue le mercredi 21 juillet 2021 à la mosquée des Mamelles est annulée », lit-on dans ce document. Il relève, également, que « les prières du vendredi également sont suspendues jusqu’à nouvel avis ».





Imam Mbaye Niang invite ainsi les fidèles à passer la fête à domicile et respecter strictement les mesures barrières.