Tabaski et flambée des cas de Covid-19 : Les conseils du directeur de la Prévention

Le directeur de la Prévention s’est prononcé, face à la recrudescence des cas de Covid-19, surtout en cette veille de fête de Tabaski où la plupart des Sénégalais comptent rejoindre leurs familles respectives dans les régions.





Intervenant au micro d’iRadio, le docteur Mamadou Ndiaye est d’avis qu’«actuellement, le mieux, c’est d’éviter tout déplacement. Ces moments, nous les vivons avec douleur, comme tous les Sénégalais, comme tout le monde. Non seulement, au niveau du travail l’ambiance n’est pas bonne, dans les transports ou ailleurs, etc. En plus, l’économie ou toute la vie est un peu paralysée. En tout cas, toutes les activités sont pratiquement mises en berne ou ralenties. La gaieté n’est pas là, donc nous le vivons ainsi et puis c’est à l’image de tous les Sénégalais».





Par ailleurs, il a relancé la sensibilisation face à la pandémie : «On a vu des personnes qui, malgré tout, veulent se déplacer. Mais, encore une fois, ce qui est conseillé, c’est de respecter les mesures barrières. Le masque, la distanciation, le lavage des mains. Bien sûr, on souhaite que les gens ne partent pas, mais en partant également, les gens peuvent peut-être à la limite respecter ça puisqu'ils n’ont pas pu respecter les mesures qui ont été édictées ou les recommandations.»