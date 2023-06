Tabaski : Le message de Dethie Fall





En ce jour de célébration de la Tabaski, Dethie Fall a exprimé une pensée particulière pour ses « compatriotes actuellement dans les liens de la détention, hors de leurs familles ». Seneweb vous propose l’intégralité de son message.





Chers compatriotes,





Je souhaite une bonne fête d’Aïd El-Kébir à l’ensemble de la communauté musulmane et à toute la Oumah islamique





En ce jour de fête, de retrouvailles et de convivialité familiale,mes pensées vont à l'endroit de nos compatriotes actuellement dans les liens de la détention, hors de leurs familles. Je leur réitère mon soutien et ma totale solidarité.





Je prie également pour le repos de l’âme de tous nos disparus et que le TOUT PUISSANT , dans sa miséricorde inifinie les Acceuille dans le meilleur de ses Paradis









Je ne puis m'empêcher de me solidariser avec tous nos compatriotes, vaillants pères et mères de famille qui, du fait de de la cherté et de l'insuffisance de moutons, ont rencontré d'énormes difficultés pour en trouver.





J'implore qu’ALLAH puisse nous accorder son pardon et accepter nos actes de dévotion.

Nous Prions pour que les bénédictions du sacrifice d'Abraham se répandent sur notre cher pays le Sénégal et nous facilitent la recherche et la préservation de la paix et de la stabilité.





Eid El Kebir Mubarack à toutes et à tous dans l'union des cœurs, des esprits, et du respect de la dignité humaine.





Dewenety.





Déthié FALL,

Président du PRP,