Tabaski : Sédhiou prie pour la stabilité et la paix sociale

Les imams qui ont dirigé la prière de ce jeudi 29 juin marquant la célébration de l'Aïd el Kebir ont axé l'essentiel de leur sermon sur la stabilité et la paix sociale.



A Sédhiou, à Goudomp tout comme à Bounkiling, on a prié pour la concorde nationale, la paix dans les familles et dans le pays, mais surtout pour la stabilité dans l'arène politique.



A Bounkiling, Bakasso Diaby, le tout nouvel imam ratib ainsi que El hadji khalifa diaby, fils ainé du défunt khalife, ont rendu un vibrant hommage au défunt khalif El hadji Cheikh Sidiya Diaby rappelé à Dieu le 10 mai 2023. Les deux hommes ont prié aussi pour un hivernage pluvieux et des récoltes abondantes.



A Goudomp commune et dans les localités communales du département, les imams ont surtout prié pour remercier leur donateur Souleymane Ndiaye, directeur général de la Sapco. Ce dernier a octroyé 50 tonnes de riz, 2 mille bidons d'huile et 16 moutons aux imams, chefs et délégués de quartiers mais également aux populations démunies.



Le contexte politique actuel n'a pas échappé aux hommes religieux qui, dans la plus grande ferveur, ont prié pour l'unité nationale dans le pardon et le respect mutuel.



A Sédhiou, l'imam Elle Hadji Aliou Diallo au vu de l'hivernage qui a démarré, a prié pour que celui-ci se poursuive et se termine en paix. A l'image de ses homologues, il a sollicité des prières pour un Sénégal de paix où règne la l'Entente, le pardon mutuel et la concorde nationale.