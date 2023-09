Tamba : atteint par balle lors d’un braquage, un commerçant mauritanien raconte

Saïd Al Moustapha est un commerçant mauritanien qui tient une boutique au quartier Pont de Kidira, dans le département de Bakel (région de Tamba). Dimanche dernier, vers 22 heures, il a été victime d’une attaque à main armée.



Il a été touché par balle par les assaillants. «Les faits se sont déroulés très vite, a-t-il confié à L’Observateur. Alors que nous étions assis devant la boutique, mon grand-frère et moi, deux individus encagoulés et armés de fusils et de coupe-coupe nous ont demandé de rentrer dans la boutique.»



La victime poursuit : «Une fois à l’intérieur, l’un d’eux a sorti sa machette et voulait s’en prendre à mon frère, qui est tombé et a commencé à crier. C’est en essayant de le soutenir que j’ai reçu une balle au niveau de la côte gauche. Le tireur m’a demandé de l’argent, mais son coup de feu a alerté le voisinage.»



D’après L’Observateur, les assaillants ont alors décidé de vider les lieux. Et pour dissuader les populations de les pourchasser, souligne le journal, ils ont tiré en l’air avant de s’enfuir dans la pénombre.



La même source indique que les gendarmes de la brigade de Kidira et du Garsi (Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention au Sahel), alertés, ont pris en chasse les assaillants, qui ont réussi à franchir la frontière avec le Mali.



Saïd Al Moustapha a été évacué au centre hospitalier régional de Tamba.