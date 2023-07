Tamba : Comment une mafia du sexe a été démantelée

La proxénète de nationalité nigériane, S. I. Omofonwoman, et son acolyte sénégalais, O. Sané, ont été déférés au parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda. D’après L’Observateur, qui donne l’information, ils sont poursuivis pour tentative de traite de personnes et complicité.



Tout est parti d’une patrouille des limiers de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt) à la gare routière de Kédougou, narre le journal. Celui-ci précise que l’opération a permis d’immobiliser un bus de transport en commun en provenance du Mali. Huit jeunes filles, au total, ont été trouvées à bord.



Appréhendé, O. Sané, conducteur de moto-Jakarta, est passé aux aveux, révélant que les jeunes nigérianes devaient être scindées en trois groupes : Le premier composé de 3 filles mineures devait être accueilli à Ziguinchor par une certaine Bella, un deuxième constitué de 2 filles devait être convoyé à Dakar et le troisième et dernier groupe de 3 filles devait débarquer à Mbour, sous les ordres de Omofonwoman.



Cette dernière, cueillie le 17 juillet dernier, a déclaré que les filles étaient au courant qu’elles allaient se prostituer. Ce que les concernées ont nié, affirmant que la mise en cause leur avait parlé d’un restaurant qu’elle possède à Mbour.



Les filles, toutes mineures, ont été confiées à l’Ong ‘’la lumière de Kédougou’’.