TAMBA : Elle accuse son fils ASP de l'avoir tabassée et lui réclame 115 000 F CFA

Âgé de 38 ans et ASP de profession, K. D. est un ancien militaire qui n'a aucun respect pour sa mère B. Thioub. Sous l'emprise de l'alcool, il prend du plaisir à la bastonner et à l'abreuver d'insanités, d’après sa génitrice.





La dernière fois, l'ASP a poussé le bouchon bien trop loin. D'après le PV d'enquête, l’ASP, en état d'ébriété, s’est acharné sur sa mère qu’il a rouée de coups de poing avant de saccager tous les objets se trouvant sur son passage, dont le téléviseur de sa maman.





Fatiguée des agissements et des comportements de son fils, B. Thiouba a porté plainte. Attrait à la barre du tribunal d'instance de Tambacounda, le prévenu a fait face à sa maman. A en croire cette dernière, cet ancien militaire devenu ASP passe tout son temps à troubler la quiétude de la maison. Ivrogne notoire, il mène la vie dure à tous les membres de la famille. D’après la maman qui a comparu malgré son âge et son état de santé précaire, elle ne demande que la paix et la tranquillité dans sa maison.





Selon elle, n’eût été l’intervention des membres de la famille, "le pire allait se produire, puisqu’il m’a soulevée et terrassée", a déclaré la plaignante. Qui poursuit : «Il est allé jusqu’à casser la télé que ma fille m’a offerte.»





Le prévenu a nié les faits et déclare devant la barre que sa maman n’aime pas sa femme. Mais c’était sans compter avec l’autre prévenu, Bakary Thioub, attrait par le fils indélicat qui l’accuse de l’avoir blessé au moment des faits. Coiffeur de son état, ce dernier déclare au juge être intervenu entre l'ASP et sa maman pour éviter que le fils ne blesse sa mère avec le pilon qu'il détenait. Celui-ci soutient que quand l'ancien militaire est ivre, il n’épargne personne et injurie tout le monde.





Le substitut du procureur n’a pas manqué de le sermonner. «C’est ta maman qui se plaint de tes agissements. C’est honteux pour un ASP et ancien militaire entretenu, nourri et logé par sa mère, de la maltraiter et la tourmenter», sermonne le parquetier avant de requérir l’application de la loi.