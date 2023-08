Tamba : elle trompe son mari, tombe enceinte de son amant, accouche et jette le bébé dans un puits

Diary Barry risque gros. Cette jeune dame de 29 ans domiciliée dans le village de Danné Niacko, dans le département de Tamba, a été placée sous mandat de dépôt pour infanticide. Après avoir mis au monde une fille, le 29 juillet dernier, elle s’est retirée loin du village et a jeté son nouveau-né dans le puits de 30 mètres.



Constatant la disparition de la grossesse de Diary Barry et ne la voyant pas avec un bébé, certains habitants de la localité ont commencé à conjecturer. Alertée, la brigade de gendarmerie de Maka Colibantang a ouvert une enquête. Celle-ci permettra, d’après L’Observateur, qui donne l’information, de mettre la main sur la mise en cause.



Le journal rapporte qu’elle a avoué s’être débarrassée de son nouveau-né parce que l’enfant était le fruit d’une relation adultérine avec un cultivateur du village et que son mari, un émigré, devait revenir au bercail pour les vacances. Auparavant, les gendarmes avaient requis les sapeurs-pompiers pour extraire la dépouille du puits. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital de Tamba.



Interrogé par les enquêteurs, l’auteur de la grossesse a reconnu les faits. Il a précisé avoir entretenu à trois reprises des relations sexuelles avec Diary Barry, sans manquer de souligner que c’était chaque fois avec son consentement.