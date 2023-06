Tamba : l’épouse de l’émigré, les rapports sexuels à 20 000 F CFA, la grossesse et le cadavre

Si la chambre criminelle de Tamba suit le réquisitoire du procureur, Kadia Diallo passera les quatre prochaines de sa vie en prison. Le ministère public a, en effet, requis contre elle cinq ans de prison ferme pour infanticide.



Sous mandat de dépôt depuis janvier 2022, la mise en cause a été jugée hier devant la chambre criminelle. Mariée à un émigré établi en France, Kadia Diallo est accusée d’avoir tué le bébé qu’elle venait de mettre au monde dans la nuit du 18 au 19 janvier 2022.



D’après le récit de L’Observateur, la jeune femme (19 ans) s’était retirée dans sa chambre, le jour des faits présumés, dès qu’elle a senti les douleurs annonciatrices d’un accouchement. Elle a mis au monde le bébé et l’a jeté dans la fosse septique de la maison familiale.



L’enfant serait né d’une relation adultérine. D’une histoire d’un soir avec un certain Daouda, habitant le même village que la prévenue, Sinthiou Pathé. «Il m’a proposé des rapports sexuels moyennant 20 000 F CFA et j’ai accepté puisque mon mari ne m’entretenait pas, a justifié Kadia Diallo à la barre. Je suis tombée enceinte et quand j’ai accouché j’ai jeté le bébé dans la fosse septique.»



Kadia Diallo a été trahi, selon L’Observateur, par les traces de temps dans les toilettes et alentours. Informé par la famille, le chef du village alerte à son tour les gendarmes. Ces derniers découvrent l’horreur dans la fosse. La jeune femme est arrêtée et placée sous mandat de dépôt.



Devant la chambre criminelle, Kadia Diallo a juré que l’enfant n’a pas poussé un cri à sa naissance, laissant croire qu’il est mort-né.



Le verdict est fixé pour le 7 juillet prochain.