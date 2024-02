Tamba : le chauffeur, la femme mariée, et la plainte pour…

M. C., chauffeur, âgé de 24 ans, croise les doigts. Le prévenu sera fixé sur son sort le 28 février prochain. D’après L’Observateur, ses ennuis judiciaires font suite à une plainte déposée par les parents de A. D., une jeune fille âgée de 15 ans, et mariée. Les plaignants veulent que le mis en cause reconnaisse la paternité de la grossesse.





Dans cette affaire, il ressort des premiers éléments de l’enquête que la mineure avait l’habitude de fuguer, relate le journal : « A. D. avait fugué pour se réfugier à Kédougou, où elle travaillait comme domestique. »





À son retour, ses proches remarquent des changements morphologiques chez elle et décident de la conduire au poste de santé le plus proche. Son état sera ainsi révélé.





Pressée de question, A. D. craque et balance le nom du chauffeur comme étant son amant.





Attrait à la barre hier, celui-ci nie en bloc. « Je n’ai jamais entretenu de relation sexuelle avec cette fille. Qu’elle aille chercher ailleurs le père de son enfant. Elle m’accuse à tort, et je ne l’accepterai pas. Elle est mariée et, malgré tout, elle sort et rentre chez elle à l’heure qu’elle veut. D’ailleurs, son papa a l’habitude de la bastonner pour ses fugues », se disculpe-t-il.





La partie adverse maintient ses accusations : « M. C. est bel et bien l’auteur de ma grossesse. Nous partagions le même quartier et nos maisons sont contiguës. Il m’entraînait dans sa chambre à des heures tardives… ».