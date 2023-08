Tamba : Les ASP réclament leur salaire du mois de juillet

Inquiétude et désolation! Ce sont les sentiments des agents de sécurité et de proximité (ASP) de Tambacounda, qui déplorent leurs difficiles conditions de travail.











Ils exigent de leur direction générale le paiement de leur seul mois de juillet dans les meilleurs délais. "Nous demandons à la direction générale de nous payer nos salaires. Nous n'avons pas perçu notre salaire du mois de juillet alors que c'est bientôt la fin du mois d'août, ce qui est anormal. Nous sommes des pères et mères de famille, et nos familles souffrent", arguent nos interlocuteurs. Et de poursuivre : " Nous ne demandons rien de plus que le paiement de notre salaire du mois de juillet ".





En conséquence, ils menacent de se faire entendre et n'écartent pas l'idée de battre le macadam pour dénoncer les retards de leur salaire.