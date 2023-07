TAMBA : Les premiers résultats du Bac jugés catastrophiques

Les résultats du baccalauréat 2023 commencent à tomber dans certains centres de Tamba. C'est le cas au lycée Mame Cheikh Mbaye où les premiers résultats sont jugés catastrophiques au jury n°1637, samedi soir. Pour la série L1, ils étaient 180 candidats enrôlés, dont 17 potaches ont été déclarés admis d'office et 39 vont subir les épreuves du second tour. Soit un taux de 9,44 %. Pour la série L2 du même jury, sur un effectif de 178 candidats enrôlés, 19 ont été déclarés admis d'office et 51 admis au second tour. Le total fait état de 36 admis d'office sur les 358 candidats de ce jury. Soit un pourcentage de 10 %.







Pour le second tour, 90 candidats ont été retenus pour subir les épreuves. Trois mentions "Assez bien" ont été enregistrées à la série L1 et sept mentions "Assez bien" pour la série L2.