Tambacounda : Déguerpis de la gare ferroviaire, des commerçants menacent de paralyser l'économie régionale

Des commerçants, situés le long de la gare ferroviaire vers la route nationale numéro 1, ont été délogés de leur lieu de travail sans sommation, ni préavis. Rouges de colère, ces vendeurs regroupés en collectif menacent de paralyser l'économie régionale.





Ces commerçants, qui disent avoir perdu des millions qu'ils ont investi, ont manifesté, jeudi après-midi.





En plus du déguerpissement, ils dénoncent la destruction d'une vingtaine de leurs cantines et étals sans négociation ou sommation. Un déguerpissement “abusif et illégal”, d'après le délégué des commerçants du marché central de Tambacounda, Babacar Cissé.





Selon lui, l'État est en train de “construire un port sec sur cet espace bien situé sans concertation avec eux”.





Ils interpellent le Président de la République, son Premier ministre et le ministre de l'intérieur, natif de Tamba pour éviter le pire.