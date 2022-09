Tambacounda : Handicapé physique, Coly Danfakha abuse d’une fille de 15 ans et l’engrossse

Agé de 58 ans, Coly Danfakha, handicapé physique des pieds est depuis quelques jours pensionnaire de la maison d’arrêt et de correction de Tambacounda pour les crimes de viol et de pédophilie. Le vieil homme a abusé de la fille de son ami, une gamine âgée de 15 ans qui a grandi devant lui. De ses œuvres, la petite A. T est malheureusement tombée enceinte. Le maniaque a reconnu avoir eu des rapports sexuels à deux reprises qui pourraient être à l’origine de cette grossesse de 5 mois que contracte la fille.



Coly Danfakha et Diagui Touré père de la victime étaient de grands amis vivant à Laboya dans la commune de Missirah à Tambacounda. Cette amitié a volé en éclats. Et pour cause, malgré son âge, Coly a violé à deux reprises la jeune A. T jusqu'à l'enceinter. Pourtant, la victime a grandi devant lui. Le maniaque attendait que les parents de la fille âgée de 15 ans soient absents pour flirter avec la minette. Son modus operandi consistait à l’inviter chez lui pour la forcer, avant de l'obliger à coucher avec lui. De ces rapports, la fille tombe enceinte ; et lorsque le pot-aux-roses a été découvert, A. T traînait cinq mois de grossesse. Son père décide de porter plainte contre le violeur, qui sera arrêté par les éléments de la brigade de gendarmerie de Dialacoto. Pourtant rien ne présager un tel scénario puisque le handicapé est marié avec une femme handicapée visuelle avec qui il n’a pas pu avoir d’enfant. C’est en cherchant une autre femme qu’il est tombé sur son ami Diagui Touré et voisin immédiat qui lui aurait proposé de lui donner sa fille cadette A. T en mariage une fois qu’elle sera grande. Sans attendre de midi à quatorze heures, Coly accepte de financer les sommes qui lui ont été proposées. C’est en cela que Diagui Touré lui a demandé de verser 60 000 FCFA pour son épouse, la mère de l’enfant et 50 000 FCFA pour lui à l’approche de la fête de la Tabaski.



Coly prend en charge l’habillement de la fille et de ses frères jumeaux. D’après l’enquête, il aurait même donné 10 000 FCFA pour le cola, deux sacs de riz et la somme de 70 000 FCFA dont 20 000 FCFA comme crédit.



Sur le viol, il soutient que c’est la fillette A. T qui venait au su et au vu de ses parents lui rendre visite de sa propre volonté.



Il reconnait avoir eu des rapports sexuels à deux reprises qui pourraient être à l’origine de cette grossesse de 5 mois que contracte la fille.



La maman comme sa fille a confirmé la déclaration de Coly et précise que c’est son mari Diagui Touré qui a proposé à Coly Danfakha leur fille de 15 ans en mariage. Elle était témoin de la remise d’un sac de riz et d’une somme d’argent que son mari lui a remise, 60 000 FCFA, devant Coly.



La fille A T âgée de 15 ans entendue en présence de sa maman confirme que c’est son père qui l’a informée qu’elle sera l’épouse de Coly Danfakha une fois qu’elle sera majeure. Depuis lors, Coly lui paye des habits en même temps que ses frères et sœurs.



Diagui Touré, le plaignant rejette catégoriquement toutes les déclarations du mis en cause, de son épouse et de la fille. Il affirme n’avoir reçu ni d’argent ni de riz de Coly Danfakha.



Déféré au parquet, il a été envoyé en prison et son dossier transmis au magistrat instructeur pour l’ouverture d’une information judiciaire