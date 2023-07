Tamba : Deux bandits condamnés à perpétuité pour le meurtre d'un exploitant forestier

La Chambre criminelle du tribunal de grande instance (TGI) de Tambacounda a condamné, à la réclusion à perpétuité, Ibrahima Badiane dit "Fallou" et Fallou Thiam, reconnus coupables d’association de malfaiteurs, de vols en réunion commis avec usage d’armes et de violences ayant entrainé la mort d’un exploitant forestier du nom de Mamadou Lamine Camara. Léopold Birane Séné, barman à Mbour, et Daouda Sall dit "Deve", commerçant établi à Kaolack, ont été reconnus coupables de recel provenant d’un crime et condamnés chacun à une peine d’un an d’emprisonnement ferme.









Les deux accusés avaient certes reconnu les accusations portées contre eux, mais se renvoyaient la balle. Cependant, les éléments à charge que les éléments du commissariat central de Tambacounda avaient versés dans le dossier ne leur ont pas facilité la tâche. Les éléments du commissariat central de Tambacounda, dès qu’ils ont été informés, le 11 juin 2021, vers 15 h, de la découverte d’un corps sans vie en état de décomposition très avancé, lardé de plusieurs coups de couteau à divers endroits du corps, les mains ligotées avec une corde puis dépossédé de tous ses biens dont sa moto Jakarta emportée, dans la forêt du quartier Tamba Socé de la commune de Tambacounda, ont ouvert une enquête pour mettre la main sur les auteurs.





Une fouille minutieuse de la scène de crime et de ses environs immédiats a permis aux limiers de retrouver un couteau et un tee-shirt tachetés de sang appartenant à un des malfrats. Les limiers sont parvenus à découvrir un élément déterminant : une puce téléphonique qui a permis d’identifier plus tard la victime comme étant Mamadou Saliou Camara, un exploitant forestier domicilié au quartier Gourel Diadié de la commune de Tambacounda et qui venait d’acheter une moto Jakarta neuve avec laquelle il se livrait au transport moyennant 200 F CFA la course.





Poursuivant l’enquête, l’adjudant Issa Faye a remonté la filière en vérifiant la main courante pour voir des agressions antérieures avec une utilisation de couteau et de corde. C’est ainsi qu’ils ont découvert que le 7 juin 2021, un conducteur de moto Jakarta a été agressée à la sortie de Tambacounda, sur la route de Bakel, avec un couteau. L’assaillant avait utilisé une corde. Une relation est alors faite entre les deux agressions.





Au moment de cette agression, le malfaiteur avait appelé au téléphone le conducteur de moto Jakarta pour le demander de venir le déposer à la sortie de Bakel. L’exploitation de l’appel du malfrat a permis de retrouver son numéro. La géolocalisation faite a permis de savoir que le détenteur du numéro se trouve à Saly, dans le département de Mbour, et est identifié comme Ibrahima Badiane dit "Diadié", un caïd bien connu de l'identité judiciaire de tous les commissariats et brigades pour des faits d’association de malfaiteurs, vols en réunion avec violence. Localisé, les pas du malfrat sont suivis et une réquisition faite sur son numéro a également permis aux limiers de savoir qu’il était à Tambacounda le 9 juin 2021.





Or, lors de la découverte du corps à Tamba Socé, le médecin légiste dépêché sur la scène du crime faisait savoir que le meurtre remonterait à 72 heures. Ce qui fait que le meurtre a eu lieu le mercredi 9 juin 2021.





Exploitant le journal de ses appels téléphoniques, les limiers ont su que le malfrat était en compagnie de son acolyte. La géolocalisation a également montré plusieurs appels téléphoniques entre le caïd Ibrahima Badiane dit "Diadié" et son complice Fallou Thiam à divers endroits de Tambacounda, le jour du meurtre. Les limiers ont aussi découvert qu’Ibrahima Badiane est retourné sur ses pas à Tambacounda pour un deuxième coup et communiquait régulièrement avec un individu qui se trouvait au quartier Médina Coura et identifié comme étant un élève du nom de D. S. G dit "Thiouthe", 17 ans, conducteur de moto Jakarta à ses heures perdues.





Convoqué en présence de son responsable civil, les limiers ont exploité son téléphone et ont su que le malfrat s’apprêtait à commettre le même forfait sur lui. Pris de panique, il accepte de collaborer avec les limiers. Aussitôt, le malfrat a appelé sa «proie», l'élève conducteur de moto Jakarta, pour qu'il le conduise à la sortie de la ville, afin de vérifier son camion en panne. C’est ainsi que les limiers ont mis en place un dispositif de surveillance dans le quartier de Médina Coura, où le malfrat Ibrahima Badiane dit "Diadié" se trouvait.





C’est lorsqu’il est sorti d’une maison pour embarquer sur la moto de l’élève que les limiers lui ont le grappin. Il a été trouvé par devers lui un couteau tout neuf et une corde orange. Conduit dans les locaux du commissariat et sentant les carottes cuites, le caïd Ibrahima Badiane passe à table. Il livre son principal acolyte Fallou Thiam, récidiviste bien connu de l’identité judiciaire, établi également à Saly.





Munis de ces précieuses informations, les limiers ont collaboré avec ceux de Mbour pour l’alpaguer et le conduire à Tambacounda. Les limiers ont également réalisé qu’Ibrahima et Fallou ont eu à se connaître en prison. Elargis, Ibrahima et Fallou se sont retrouvés et ont convenu de travailler ensemble.





Toutes ces preuves à charge ont été versées dans le dossier. D’ailleurs, le procureur Aliou Dia s’est engouffré dans cette brèche pour solliciter que le duo soit condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La défense a plaidé l’acquittement pour absence de preuves.





Elle n’a pas été entendue par la chambre criminelle qui a condamné la bande à la prison à vie et à verser 460 000 F CFA à Pape Diop avant de réserver les intérêts des autres parties civiles.





Léopold Birane Séné et Daouda Sall dit "Deve" ont été reconnus coupables de recel provenant d’un crime et condamnés chacun à un an d’emprisonnement ferme en sus d’une amende d’un million de francs CFA.